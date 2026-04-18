Джейхун Байрамов встретился в Анталье с главой МИД Португалии

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с государственным министром, министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

Об этом сообщили Trend в Министерстве иностранных дел.

Отмечается, что министры обсудили перспективы развития двусторонних отношений, расширения политического диалога, усиления сотрудничества в экономической, торговой и энергетической сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.

Также были рассмотрены возможности дальнейшего усиления сотрудничества посредством открытия посольства Португалии в Азербайджане.