...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Политика Материалы 18 апреля 2026 12:41 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился в Анталье с главой МИД Португалии

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с государственным министром, министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

Об этом сообщили Trend в Министерстве иностранных дел.

Отмечается, что министры обсудили перспективы развития двусторонних отношений, расширения политического диалога, усиления сотрудничества в экономической, торговой и энергетической сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.

Также были рассмотрены возможности дальнейшего усиления сотрудничества посредством открытия посольства Португалии в Азербайджане.

Лента

Лента новостей

Читать все новости