Кыргызстан рассчитывает на партнерство с Турцией и Азербайджаном - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан рассчитывает на своих партнеров, включая Турцию и Азербайджан, чтобы двигаться вперед вместе.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в ходе панельной дискуссии в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума.

По его словам, региональная интеграция - это не конечная цель, а непрерывный процесс.

"Региональная интеграция требует политической воли, компромиссов и доверия, особенно доверия между нашими народами. Центральная Азия всегда была регионом диалога. Мы поддерживаем стабильный и предсказуемый мир, который создает возможности для развития", - сказал он.

Министр отметил, что регион Центральной Азии может внести вклад в развитие региона через укрепление связей, развитие транспортных и энергетических коридоров, а также поддержку диалога по вопросам безопасности.

"После 35 лет ясно одно: Центральная Азия стала сильным регионом. Мы - независимые акторы со своим голосом", - добавил Жээнбек Кулубаев.