В Центральной Азии наблюдается позитивная динамика в урегулировании пограничных вопросов - Аяз Баетов

БАКУ /Trend/ - В регионе Центральной Азии наблюдается позитивная динамика в урегулировании пограничных вопросов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров, министр юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов, выступая на 5-м Анталийском дипломатическом форуме.

По его словам, проблемы с границами в странах Центральной Азии существовали и сто лет назад.

"Впервые попытки решить этот вопрос предпринимались в 1920-х годах, но только несколько лет назад работа по урегулированию границ в Ферганской долине была успешно завершена. В первую очередь это стало возможным благодаря пониманию лидеров и политической воле. Они осознали необходимость решения этого вопроса для дальнейшего развития", - сказал А.Баетов.

Министр отметил, что в мире и так достаточно других проблем в различных регионах, которые влияют и на Центральную Азию, поэтому вопросы границ были решены благодаря конкретной работе комиссий и политической воле.

"Также границы между Узбекистаном и Кыргызстаном были определены очень детально, как и границы между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также некоторые другие границы в регионе. В настоящее время все границы четко определены, и проблем нет.Это позволяет нам двигаться вперед и сосредоточиться на общей повестке дня, включая развитие торговли", - отметил он.

По мнению А.Баетова, этот шаг, реализованный с помощью государственных механизмов, принес конкретные результаты.