Обнародован прогноз расходов сводного бюджета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Расходы сводного бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 50 млрд 106,0 млн манатов, что на 1 млрд 266,7 млн манатов, или на 2,6% больше по сравнению с утверждённым показателем 2026 года. К концу среднесрочного периода они, как ожидается, увеличатся на 5 млрд 14,7 млн манатов, или на 10,3%, достигнув 53 млрд 854,0 млн манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Было отмечено, что расходы государственного бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 42 миллиардов 200 миллионов манатов, что на 496,4 миллиона манатов или на 1,2% больше утвержденного показателя на 2026 год. К концу среднесрочного периода расходы госбюджета прогнозируются на уровне 44 миллиардов 450 миллионов манатов, что на 2 миллиарда 746,4 миллиона манатов или 6,6% больше утвержденного бюджета на 2026 год.

На 2027 год прогнозируется, что 26 миллиардов 2,5 миллиона манатов, или 61,6% расходов госбюджета будут направлены на текущие расходы (800,9 миллиона манатов, или на 3,2% больше, чем в 2026 году), 13 миллиардов 800,0 миллионов манатов, или 32,7% - на капитальные расходы (244,4 миллиона манатов, или на 1,7% меньше, чем в 2026 году) и 2 миллиарда 397,5 миллиона манатов, или 5,7% - на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств (60,1 миллиона манатов, или на 2,4% меньше, чем в 2026 году).

"Основные направления расходов государственного бюджета определены на базе национальных приоритетов расходов в соответствии со среднесрочным ресурсным пакетом, исходя из вызовов, стоящих перед бюджетной политикой, и социально-экономических целей. Так, в 2027–2030 годах расходы государственного бюджета будут направлены на обеспечение выполнения основных функций государства, в том числе на усиление социальной защиты населения, реализацию Стратегии социально-экономического развития и Государственной программы "Великое возвращение", финансирование сфер обороны и безопасности, обслуживание государственного долга и прочих расходов, а также проектов, основанных на национальных приоритетах", — отмечается в сообщении.