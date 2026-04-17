Иран приветствует прекращение огня в Ливане

БАКУ/Trend/ - Иран приветствует объявление прекращения огня в Ливане, подчеркивая необходимость полного вывода израильской армии с оккупированных территорий Южного Ливана, освобождения всех заключенных и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Исмаила Бегаи.

Бегаи заявил, что прекращение боевых действий является частью соглашения о прекращении огня, достигнутого между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Он отметил, что Иран в ходе переговоров с различными региональными и международными сторонами - в том числе во время переговоров в Исламабаде - подчеркивал важность обеспечения одновременного прекращения огня по всему региону, включая Ливан, и после переговоров в Исламабаде продолжал отслеживать этот вопрос.