В Стамбуле прошла встреча председателей парламентов Азербайджана и Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 апреля в Стамбуле в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) состоялась двусторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана и Армении.

Как сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, в ходе встречи с удовлетворением были отмечены последние процессы, связанные с укреплением мира и стабильности в рамках нормализации отношений между двумя странами, а также налаживанием и расширением торговых связей.

В беседе была подчеркнута роль Ассамблеи МПС как важной платформы для межпарламентского сотрудничества, высоко оценены усилия генерального секретаря организации Мартина Чунгонга по созданию диалога между председателями парламентов Азербайджана и Армении, выражена ему в связи с этим благодарность.

Спикеры положительно оценили контакты между парламентскими делегациями в рамках международных организаций после встречи, состоявшейся в октябре 2025 года в Женеве, и договорились о продолжении этих контактов.

На встрече спикеры подчеркнули важность продолжения конструктивного парламентского диалога для дальнейшего укрепления доверия между двумя обществами.