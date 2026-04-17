В Баку "построили" Дом Бернарды Альбы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - За неделю до премьеры Азербайджанский государственный академический русский драматический театр представил видеозапись репетиции спектакля "Дом Бернарды Альбы", который поставленного известным режиссёром, народным артистом Александром Шаровским, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.
Документальность Федерико Гарсия Лорки начинается не на премьере, а на репетиции - с рабочего ритма, крупных планов и той самой "духоты внутри стен", о которой испанский драматург писал ещё сто лет назад. Артисты здесь в привычной одежде, без грима, но конфликт они проживают с пугающей достоверностью.
В кадре - народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская (Бернарда Альба), заслуженная артистка Мелек Аббасзаде, а также Ольга Арсентьева, Диляра Назарова, Сяма Велиева, Тамилла Абуталыбова и Анар Микаилов.
Премьерные показы пройдут 25 и 26 апреля.
Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!