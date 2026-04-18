Кыргызстан при Президенте Жапарове - формирование комплексного регионального развития

БАКУ /Trend/ - Недавно Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе рабочих поездок в регионы страны ознакомился с масштабными инфраструктурными и социально-экономическими проектами в различных сферах.

Реализация данных проектов осуществляется в рамках инициатив, продвигаемых Президентом и направленных на ускоренное развитие регионов и модернизацию ключевой инфраструктуры страны.

В ходе визитов в районы Ошской области, включая Нарын-Кульджинский, Узгенский и Кара-Кульджинский, ключевое внимание было сосредоточено на базовой инфраструктуре - дорогах, водоснабжении, ирригации и энергетике. Так, в одном из районов за последние пять лет было заасфальтировано более 120 км дорог. При этом планируется заасфальтирова​ть еще около 90 км. Параллельно реализуются проекты по обеспечению питьевой водой десятков населенных пунктов, где часть сел уже подключена к системам водоснабжения, а остальные находятся на стадии работ.

Отдельный блок связан с социальной инфраструктурой. В разных районах региона одновременно реализуются проекты строительства школ, детских садов, медицинских центров и объектов первичной медицинской помощи. В частности, заявлено строительство больницы на 100 коек и еще одного медицинского учреждения на 40 коек, а также крупного медицинского центра на 350 коек, что свидетельствует о перераспределении нагрузки на существующую систему здравоохранения за счет укрупнения региональных мощностей.

Параллельно усиливается инвестиционный компонент региональной политики. В ряде районов планируются и уже запускаются новые предприятия - от переработки сельхозпродукции до строительных материалов и легкой промышленности. Отдельно выделяются проекты муниципальных рынков, логистических объектов и предприятий по упаковке аграрной продукции, что фактически расширяет роль местных администраций в экономике.

Заметным элементом становится и энергетический блок. Помимо модернизации существующих объектов, в регионах реализуются проекты малых гидроэлектростанций мощностью от сотен киловатт до почти 8 МВт каждая. Эти проекты дополняются модернизацией ирригационных систем и каналов, что напрямую связано с аграрной специализацией регионов.

Одновременно развивается жилищная и общественная инфраструктура. Государственные ипотечные программы предполагают строительство многоквартирных жилых комплексов, а также реконструкцию парков, стадионов и общественных пространств. В отдельных случаях речь идет о комплексных проектах - от 16 жилых блоков до почти тысячи квартир в одном жилом массиве, что указывает на системный подход к городской и пригородной застройке.

Общая логика текущей модели регионального развития сводится к синхронизации трех направлений: инфраструктура, социальные услуги и локальная экономика. В этой связке инфраструктурные проекты создают базу, социальные объекты обеспечивают внутренний спрос и устойчивость, а муниципальные предприятия и инвестиционные инициативы формируют потенциальные точки роста занятости.

В целом это отражает системный курс на повышение качества жизни населения и укрепление экономической устойчивости регионов страны благодаря политике Президента Кыргызстана.

С точки зрения возможной динамики можно выделить несколько сценариев. В базовом варианте продолжится постепенное выравнивание инфраструктурных условий между регионами при сохранении высокой доли государственного финансирования. В ускоренном сценарии развитие муниципальных предприятий и локальных инвестиционных проектов может привести к формированию более самостоятельных экономических центров внутри районов, особенно в аграрных и приграничных зонах.

При этом сохраняется риск неравномерной реализации проектов, когда темпы развития будут зависеть от административной эффективности конкретных регионов, качества проектного управления и устойчивости бюджетного финансирования. Дополнительным фактором выступает способность новых объектов - от медицинских центров до промышленных предприятий интегрироваться в долгосрочную экономическую модель, а не оставаться точечными проектами.

В целом текущая региональная политика Кыргызстана демонстрирует переход от точечного строительства объектов к формированию взаимосвязанной системы развития на уровне районов, где инфраструктура, социальная сфера и экономика рассматриваются как единый контур управления.