Иран открыл восточную часть страны для международных полетов

БАКУ /Trend/ - Иран с сегодняшнего дня объявил, что небо над восточной частью страны открыто для транзита международных рейсов.

По информации Trend, Организация гражданской авиации Ирана распространила сообщение в связи с этим.

Согласно информации, одновременно в некоторых аэропортах страны полеты будут поэтапно возобновлены после завершения технической подготовки по обслуживанию пассажиров в ходе военных и невоенных операций.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки на Иран, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.