Геополитическое положение Азербайджана выдвигает на передний план важность диверсификации экспорта - Эльчин Амирбеков

БАКУ/ Trend/ - Геополитическое положение Азербайджана, расположенного на стратегическом транзитном пути, все больше выдвигает на первый план значение диверсификации экспорта.

Как сообщает Trend, об этом сказал представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков на панельной дискуссии «Новые возможности в связности» в рамках V Анталийского дипломатического форума.

«Средний коридор – это межконтинентальный транспортный коридор и, возможно, самый экономичный, безопасный и короткий маршрут, соединяющий два континента. В то же время он способствует большей диверсификации. Считаю, что волатильность рынка, геополитическая нестабильность и напряженность еще больше повышают значение Среднего коридора. Если раньше он был лишь один из альтернативных вариантов, то теперь становится все более важным выходом из сложившейся ситуации», - сказал Э.Амирбеков.