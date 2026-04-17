Названо количество проектов НПО, профинансированных в Азербайджане за 5 лет

БАКУ/Trend/ - За 5 лет в Азербайджане в рамках 14 грантовых конкурсов профинансировано 2 514 проектов.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела управления проектами Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Фуад Рзазаде на пресс-конференции в Баку, посвященной пятилетию агентства.

Он отметил, что за 2021 год профинансировано 411 проектов, за 2022 год вместе со специальными грантовыми конкурсами 516 проектов, по грантам на поездки - 16, за 2023 год вместе со специальными грантовыми конкурсами в общей сложности 448 проектов, по грантам на поездки - 28, за 2024 год вместе со специальными грантовыми конкурсами 432 проекта, по грантам на поездки - 36, за 2025 год вместе со специальными грантовыми конкурсами 407 проектов, по грантам на поездки - 23 проекта.

В 2026 году вместе со специальными грантовыми конкурсами агентством профинансировано в общей сложности 300 проектов.