Узбекистан обсудил с Всемирным банком новые направления экономического сотрудничества

19 апреля 2026 01:30 (UTC +04:00)
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - 15 апреля этого года в рамках весенних ежегодных заседаний Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда состоялась встреча заместителя премьер-министра Республики Узбекистан — министра экономики и финансов Джамшида Кучкарова с вице-президентом Всемирного банка по финансированию развития Акихико Нисио, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание было уделено выводу взаимодействия с Международной ассоциацией развития (IDA) на качественно новый уровень, реализации проектов, способствующих устойчивому экономическому росту, а также продвижению инициатив в поддержку долгосрочного развития экономики Узбекистана.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по вопросам укрепления макроэкономических показателей, обеспечения устойчивого развития и совершенствования механизмов сотрудничества с международными финансовыми институтами.

По итогам переговоров была достигнута договорённость о дальнейшем укреплении партнёрства, развитии постоянного диалога и расширении поддержки экономических реформ.

