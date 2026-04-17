БАКУ /Trend/ - Грузия и Турция намерены укреплять парламентские связи и продвигать Средний коридор.

Как сообщает Trend, об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили написал в своем аккаунте в X.

Отмечается, что в ходе встречи с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем были обсуждены хорошо развитые двусторонние отношения между Грузией и Турцией.

"Я выразил соболезнования в связи с недавними трагическими инцидентами в турецких школах, а также поблагодарил за отличную организацию Ассамблеи Межпарламентского союза (Inter-Parliamentary Union, IPU). Мы подчеркнули динамичный характер межпарламентских связей и частоту двусторонних визитов. Обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, отметив важность региональных парламентских платформ для поддержания мира и стабильности. Также выразили готовность продвигать Средний коридор как важную стратегическую инициативу в области транспортной взаимосвязанности", - говорится в публикации.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.