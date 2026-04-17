Обсуждено развитие межпарламентских отношений между Азербайджаном и Доминиканской Республикой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Стамбуле с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Доминиканской Республики Альфредо Пачеко.

Об этом Trend сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских отношений и по другим вопросам.

В ходе беседы была отмечена важность сотрудничества между нашими странами в рамках Межпарламентского союза, ООН и других международных организаций с акцентом на то, что это служит общим интересам.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан придает особое значение расширению международного сотрудничества и развитию парламентской дипломатии. Спикер отметила, что в ходе своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан предпринял важные инициативы по укреплению солидарности между государствами-членами, включая содействие взаимной поддержке в защите интересов малых островных государств и совместное реагирование на глобальные вызовы.

Она также отметила, что в рамках председательства на COP29 Азербайджан всегда уделял внимание проблемам малых островных государств и придавал особое значение объединению международных усилий для решения стоящих перед ними проблем. С этой целью в рамках COP29 был проведен специальный саммит, посвященный проблемам этих государств. Сахиба Гафарова также подчеркнула, что создание и институциональное развитие Парламентской сети Движения неприсоединения стало важной платформой в сфере многостороннего парламентского сотрудничества.

Альфредо Пачеко выразил заинтересованность своей страны в расширении отношений с Азербайджаном, отметив, что увеличение контактов между парламентами будет способствовать развитию этих отношений.