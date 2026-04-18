В Азербайджане сократилась добыча золота и серебра

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в Азербайджане было добыто 601,3 килограмма золота.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча золота снизилась на 148,1 килограмма, или на 19,8 процента.

По состоянию на 1 апреля текущего года объем готовых запасов золота в стране составил 115,6 килограмма.

В то же время за первые три месяца 2026 года в стране было добыто 972,1 килограмма серебра, что на 163,8 килограмма, или на 14,4 процента, меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По состоянию на 1 апреля текущего года объем готовых запасов серебра в стране составляет 489,6 килограмма.

Отметим, что в отчетном периоде общая стоимость продукции в горнодобывающей промышленности составила 8,7 миллиарда манатов, что на 0,7 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.