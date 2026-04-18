Азербайджан укрепляет формат "Центральная Азия плюс" и создает новые возможности - МИД Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Участие Азербайджана в формате "Центральная Азия плюс" дополнительно усиливает региональную синергию, создавая новые возможности для инвестиционного, торгового, энергетического и транспортного сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Музаффар Мадрахимов в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

По его словам, регулярные консультативные встречи глав государств стали прочной основой регионального взаимодействия и эффективным механизмом согласованного принятия решений по вопросам жизненной важности.

"В результате формируется новая модель регионализма, основанная на прагматизме и взаимной выгоде. Это усилило формат “Центральная Азия плюс” и укрепило его роль в глобальной архитектуре диалога и дипломатии. Участие Азербайджана дополнительно усиливает региональную синергию, создавая новые возможности для инвестиционного, торгового, энергетического и транспортного сотрудничества", - отметил он.

Мадрахимов подчеркнул, что Узбекистан открыт к широкому и взаимовыгодному сотрудничеству, прежде всего, со странами Центральной Азии и тюркского мира, включая Турцию и Азербайджан, а также с широким кругом международных партнёров, в том числе Китаем, Россией, Европейским союзом, США и другими государствами.

'Мы стремимся к тому, чтобы стабильность и сотрудничество, достигнутые в нашем регионе, способствовали более широкой глобальной стабильности", - добавил он.