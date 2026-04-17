Восстановлено железнодорожное сообщение с Кюрдамиром (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Примерно шесть лет спустя состоялась наша первая символическая поездка в Кюрдамир на поезде.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя ЗАО

"Азербайджанские железные дороги" Ариф Агаев на церемонии открытия железнодорожной станции Кюрдамир.

"Ввод этой станции в эксплуатацию является знаменательным событием для железных дорог. Потому что благодаря своему географическому расположению Кюрдамир занимает важное положение как на международных коридорах, проходящих через нашу страну, так и на внутригосударственных маршрутах. С восстановлением Азербайджанскими железными дорогами поездок на поездах сюда, это преимущество теперь будет ощущаться и в пассажирских перевозках.

Иными словами, через станцию Кюрдамир, которая будет интегрирована в маршруты Баку-Газах-Баку, Баку-Балакен-Баку, Баку-Агдам-Баку, а также в выходные и праздничные дни Баку-Агстафа-Баку, транспортная доступность повысится как здесь, так и в окружающих регионах. Наряду с Кюрдамиром, мобильность расширится и для жителей Агсу, Гёйчая, Зердаба, Сабирабада".

А.Агаев отметил, что из Кюрдамиpa можно будет комфортно и безопасно совершать поездки как в Баку, так и в северные и западные районы, а также в Карабах. Современные поезда будут прибывать из столицы в Кюрдамир на один час быстрее по сравнению с допандемийным периодом.

"Хотел бы отметить как еще один первый случай, что в Кюрдамир будут организованы поездки на современных поездах Stadler. На комфортабельных поездах теперь все дни недели будет осуществляться обслуживание пассажиров".

Представитель АЖД подчеркнул, что в следующем году планируется открытие железной дороги Агдам-Ханкенди, а также железнодорожного и автовокзального комплекса Ханкенди.