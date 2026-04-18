Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Казахстан выступает за углубление регионального сотрудничества в Центральной Азии — МИД

18 апреля 2026 14:02 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Гюльнара Рагимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Казахстан выступает за углубление регионального сотрудничества в Центральной Азии.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибeк Бакаев в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

По его словам, Казахстан последовательно поддерживает углубление региональной интеграции.

«Мы считаем важным продолжать тесное сотрудничество для выработки консолидированного подхода к чувствительным региональным и международным вопросам», — отметил он.

Бакаев подчеркнул необходимость расширения экономического взаимодействия.

«Необходимо создавать благоприятные условия для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в энергетике, транспорте и логистике», — сказал он.

Бакаев также отметил важность сотрудничества в водно-энергетической сфере.

«Мы также должны продолжать тесное взаимодействие в водно-энергетическом секторе, максимально используя существующие платформы, включая Международный фонд спасения Арала», — добавил он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости