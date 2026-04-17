Обнародована повестка следующего заседания Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 21 апреля.

Как сообщает Trend, в повестку заседания входят 8 вопросов.

Это следующие вопросы:

1.Отчет Счетной палаты о деятельности в 2025 году.

2.Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс (третье чтение).

3.Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О медиа» (третье чтение).

4.Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

5.Законопроект о внесении изменений в законы «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнении» и «Об обременении движимого имущества».

6.Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и Закон «О наркологической службе и контроле» (второе чтение).

7.Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Закон «О борьбе с терроризмом» (второе чтение).

8.Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы «Об образовании» и «О деятельности по разминированию» (второе чтение).