На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создаются новые объекты военной инфраструктуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева успешно продолжаются мероприятия по укреплению материально-технической базы Азербайджанской Армии, а также строительству и модернизации объектов военной инфраструктуры.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны, руководящий состав Минобороны Азербайджана ознакомился с проводимыми работами в отстраиваемых и капитально ремонтируемых воинских частях и учебном центре на освобождённых от оккупации территориях.

"Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено, что в новых военных объектах, построенных с использованием качественных строительных материалов, остается приоритетным вопрос улучшения социально-бытовых условий личного состава, создаются необходимые возможности для организации служебно-боевой деятельности на высоком уровне.

Руководящий состав министерства дал соответствующие поручения по завершению ремонтно-строительных работ в установленные сроки при соблюдении их высокого качества", - говорится в информации ведомства.