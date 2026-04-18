В Анталье обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО, помощником генерального секретаря по вопросам партнёрства и специальным представителем по Кавказу и Центральной Азии, послом Кевином Хэмилтоном в рамках Анталийского дипломатического форума.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел.

Отмечено, что стороны подчеркнули важность долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО и обратили внимание на деятельность, осуществляемую в рамках программы «Партнёрство во имя мира».

В ходе обсуждений также были рассмотрены перспективы дальнейшего развития партнёрства в сферах энергетической безопасности и защиты критической инфраструктуры.

Министр проинформировал собеседника о региональных процессах, включая процесс нормализации с Арменией, восстановительно-созидательные работы, проводимые на освобождённых территориях, и меры, предпринимаемые для достижения устойчивого мира.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам глобальных вызовов безопасности, напряжённости на Ближнем Востоке, вопросам международного гуманитарного права и защиты гражданского населения.

