Азербайджан развивает транскаспийскую связность и региональные транспортные коридоры - Хикмет Гаджиев

АНТАЛЬЯ/ Trend/ - Азербайджан развивает транскаспийскую связность и региональные транспортные коридоры.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

По его словам, Азербайджан последовательно развивает региональную связность и транспортно-энергетические коридоры.

"Мы начали с сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция, включая Баку-Тбилиси-Карс, и сейчас расширяем эти форматы", - сказал он.

Х.Гаджиев отметил, что особое значение имеет развитие транскаспийской связности.

"Мы вместе с нашими центральноазиатскими братьями строим транскаспийскую связность. Следующим шагом может стать модель Зангезурского коридора, которая обеспечит дополнительную связанность для региона", - добавил помощник Президента.