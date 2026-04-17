Инвестфорум в Баку станет ключевой площадкой для финансирования проектов в регионе - IRENA (Эксклюзив)

АНТАЛЬЯ /Trend/ - Инвестиционный форум в Баку станет ключевой площадкой для финансирования проектов в регионе.

Об этом специальному корреспонденту Trend заявил генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера на полях Анталийского дипломатического форума.

"Мы также организуем инвестиционный форум в Баку в июне, в рамках недели Baku Energy Week", - сказал он.

По словам Ла Камеры, мероприятие станет одной из ключевых региональных инициатив.

"Мы сотрудничаем по многим направлениям. Однако самым важным предстоящим событием является инвестиционный форум для более широкого региона Центральной Азии, который пройдет в Баку и будет играть значимую роль в поддержке регионального сотрудничества", - отметил он.

Глава IRENA подчеркнул, что основной задачей форума станет привлечение финансирования.

"Главным приоритетом инвестиционного форума будет финансирование проектов", - добавил Ла Камера.