Высший совет нацбезопасности Ирана обсуждает новые предложения США

БАКУ /Trend/ - Мы обсуждаем новые предложения, выдвинутые США.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Согласно заявлению, хотя США согласились действовать в рамках иранского плана из 10 пунктов до начала переговоров, в ходе переговоров они выдвинули новые и чрезмерные требования. Это, в свою очередь, встретило твёрдую позицию иранской делегации, и противоположная сторона поняла, что Иран ни при каких обстоятельствах не отступит от своих позиций.

В заявлении отмечается, что по этой причине данный этап переговоров завершился без конкретного результата, и их продолжение отложено до тех пор, пока США не скорректируют свою позицию в соответствии с реалиями.

"В последние дни США представили новые предложения, предусматривающие визит командующего пакистанской армией в Тегеран и его участие в качестве посредника. Иран в настоящее время рассматривает их, но пока не дал ответа. Чтобы закрепить достигнутые исторические победы и защитить интересы страны, Иран не пойдет на компромиссы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Иран полон решимости продолжать контролировать движение судов в Ормузском проливе до окончания войны и установления прочного мира. Контроль будет осуществляться путем получения полной информации о проходящих судах, выдачи разрешений на проход в соответствии с правилами, установленными Ираном, сбора платежей за услуги по обеспечению безопасности, охраны и защиты окружающей среды, а также работы по установленным маршрутам. Кроме того, если противоположная сторона организует военно-морскую блокаду или создаст препятствия для движения судов, это будет расценено как нарушение режима прекращения огня, и Иран откажется от ограниченного открытия Ормузского пролива.