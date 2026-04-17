ОЭС запускает совместные с Азербайджаном проекты в сфере регионального энергорынка — генсек (Эксклюзив)

АНТАЛЬЯ /Trend/ - ОЭС запускает совместные с Азербайджаном проекты в сфере регионального энергетического рынка.

Об этом специальному корреспонденту Trend заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Маджид Хан.

По его словам, организация уже ведет практическую работу с Азербайджаном по развитию региональных энергетических инициатив.

«Мы работаем тесно как через Центр чистой энергии ОЭС, так и совместно с министерством энергетики над инициативой регионального энергетического рынка», — сказал он.

Асад Маджид Хан отметил, что эта работа направлена на развитие конкретных механизмов сотрудничества в энергетической сфере между странами региона.

«Мы работаем над этим направлением совместно с Азербайджаном», — добавил он.

Он подчеркнул, что сотрудничество также охватывает новые институциональные проекты ОЭС в Азербайджане.

«Азербайджан станет площадкой для двух новых институтов ОЭС — Центра чистой энергии и Исследовательского центра, который также будет выпускать журнал и поддерживать исследования на основе данных», — отметил Асад Маджид Хан.

По его словам, организация уже запустила ряд инициатив в рамках COP29.

«Во время COP29, на полях мероприятия мы запустили инициативу “Rescue” — инициативу циркулярной экономики ОЭС», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что в будущем возрастет значение региональной связности.

«Географическая близость сегодня становится все более важной с точки зрения торговли, транспортной интеграции и безопасности энергетических поставок», — добавил Асад Маджид Хан.

Он также сообщил, что ОЭС проведет в Баку встречу министров туризма и объявит Шушу туристической столицей организации на 2026 год.