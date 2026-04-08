В Азербайджане будет создана телекоммуникационная карта

8 апреля 2026 18:07 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет подготовлена платформа для картографирования данных телекоммуникационной инфраструктуры и создания географической информационной системы (ГИС).

Как сообщает Trend, это будет реализовано министерством цифрового развития и транспорта.

В данном контексте будет обеспечено создание базы данных телекоммуникационной инфраструктуры («Широкополосное картографирование»), объединяющей информацию о сетевых линиях поставщиков телекоммуникационных услуг, и географической информационной системы.

Создание платформы предусмотрено до 30 декабря 2026 года.

