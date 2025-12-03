Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Измире проведены учения «Восточное Средиземноморье − 2025» (ФОТО)

Общество Материалы 3 декабря 2025 16:43 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В турецком городе Измир состоялись учения «Восточное Средиземноморье − 2025».
В учениях, наряду с военнослужащими братской страны, принимали участие группа личного состава Военно-морских сил азербайджанской армии, антитеррористическая группа безопасности США и патрульный морской самолёт армии Пакистана.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

При выполнении поставленных задач военнослужащие стран-участниц продемонстрировали высокий профессионализм.

Отметим, что в учениях в качестве наблюдателей принимали участие военнослужащие из девятнадцати стран.

