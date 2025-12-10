ЕС и Таджикистан развивают планы по ТМТМ и цифровой инфраструктуре – Еврокомиссия (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Таджикистан и Европейский союз активизируют сотрудничество по укреплению региональной транспортной и цифровой инфраструктуры, уделяя особое внимание Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend представитель Европейской комиссии.

Было отмечено, что транспортное соединение является ключевым направлением сотрудничества между ЕС и Центральной Азией, при этом развитие ТМТМ находится в центре совместных усилий.

"Таджикистан играет важную роль в этом коридоре, который мы рассматриваем как интегрированную сеть, соединяющую страны Центральной Азии и Европу. В настоящее время ЕС ведет обсуждения с Министерством транспорта Таджикистана по приоритетным инфраструктурным проектам в стране", – подчеркнул представитель ЕК.

Подчеркивая прогресс в проектах, он упомянул результаты обсуждений на Форуме по взаимосвязанности (Connectivity Forum), который недавно прошел в Ташкенте, Узбекистан.

"27 ноября 2025 года ЕС выступил со-организатором Инвестиционного форума по ТМТМ и взаимосвязанности в Ташкенте, где мы рассмотрели прогресс ТМТМ и анонсировали новые транспортные проекты и инвестиции в рамках программы Global Gateway, которые дополнительно укрепят региональную взаимосвязанность", – сказал представитель ЕК.