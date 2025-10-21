Азербайджанский борец греко-римского стиля - в финале чемпионата мира

БАКУ/ Trend/ - В сербском Нови-Саде продолжается чемпионат мира U-23 по борьбе.

Как сообщает Trend, среди представителей Азербайджана Эльмир Алиев (55 кг) без препятствий прошел первый этап - албанский борец Анди Мука не вышел на ковер.

Представитель национальной сборной в 1/8 финала одолел китайца Баоцзи Вуя (9:0), в 1/4 финала - узбекского спортсмена Ходжиакбара Кучкарова (4:2). В полуфинале Алиев одержал чистую победу над иранцем Армином Шамсипурхаджи. В завтрашнем финале Эльмир встретится с россиянином Алибеком Амировым.

Руслан Нуруллаев (72 кг) одержал уверенную победу над японцем Хаджиме Кикутой (8:0), а также одолел молдавского спортсмена Василе Забику со счетом 4:0 и вышел в 1/4 финала. В борьбе за путевку в полуфинал он проиграл иранцу Имаму Мухаммади - 3:5. Но поскольку иранский борец вышел в финал, Нуруллаев завтра выступит в утешительном поединке. Наш представитель встретится с победителем пары Олег Халилов (Украина) - Мате Вег (Венгрия).