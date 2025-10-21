В Азербайджане пройдет III Международный фестиваль мобильных фильмов CINEMO

БАКУ /Trend Life/ - В этом году состоится III Международный фестиваль мобильных фильмов CINEMO. Приём заявок уже завершён, и жюри приступило к оценке фильмов, сообщил Trend Life основатель и директор фестиваля Руслан Сабирли. Фестиваль организован SBRLY при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Агенства кино Азербайджана.

"После завершения приёма фильмов оргкомитет рассмотрел, представленные на CINEMO фильмы, и проверил их соответствие требованиям и условиям фестиваля. По результатам был сформирован шорт-лист и фильмы были представлены жюри. Желаю всем участникам успехов", - отметил Руслан Сабирли.

На фестивале представлены номинации:

Международный: "Лучший полнометражный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший музыкальный ролик", "Лучший видеоблог в социальных сетях".

Локальный (только для Азербайджана): "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучшая социальный ролик", "Лучшая фотография".

Условия участия в фестивале, требования к фильмам, призовой фонд и другую информацию можно найти на сайте фестиваля: www.cinemoff.com.

Все вопросы можно адресовать на электронную почту фестиваля и в аккаунты социальных сетей:

