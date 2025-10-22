Прошло 5 лет со дня установления Азербайджаном полного контроля над своей границей с Ираном

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполнилось 5 лет со дня установления Азербайджаном полного контроля над своей границей с Ираном.

Как сообщает Trend, 21 октября 2020 года посёлок Агбенд Зангиланского района был освобожден от оккупации.

Президент Ильхам Алиев поделился в своем аккаунте в соцсети публикацией об освобождении поселка от оккупации и сообщил, что с освобождением поселка Агбенд обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран.

В этот день азербайджанская армия водрузила азербайджанский флаг в поселке Агбенд. Азербайджанские военнослужащие подняли флаг и отчитались перед Президентом Азербайджана и Главнокомандующим Вооружёнными силами.

Отметим, что всего за 44 дня благодаря героизму азербайджанской армии под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и единству нашего народа были освобождены от врага территории, находившиеся под оккупацией 30 лет, и восстановлена территориальная целостность нашей страны.

После 44-дневной Отечественной войны Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев предложил Армении мир во имя установления устойчивого мира в регионе. Однако Армения отвергла руку мира, протянутую Азербайджаном, и продолжала совершать провокации и террористические акты на наших территориях. В ответ Азербайджан провел антитеррористические мероприятия локального характера. Менее чем за 24 часа армянские сепаратисты были вынуждены сдаться. Соединения вооруженных сил Армении, незаконные армянские вооруженные формирования сложили оружие, покинули боевые позиции, были полностью разоружены. Режим хунты в Карабахе был ликвидирован, главари сепаратистов арестованы. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет на всей своей территории.