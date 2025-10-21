Музыка юности и вдохновения: вечер классики в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная детская филармония продолжает открывать новые горизонты для юных дарований, создавая площадку, где молодые музыканты могут проявить и развить свои способности, почувствовать живое дыхание сцены и поделиться своим вдохновением со слушателями, сообщает Trend Life.

Вечер классической музыки под символичным названием «Звуки юности» собрал публику, чтобы познакомить её с новыми именами и напомнить, что музыкальное будущее Азербайджана формируется уже сегодня.

На сцене выступили талантливые юные исполнители - Инджи Гасанли (фортепиано), Сура Руфат (скрипка) и Джалала Исмаилзаде (виолончель). В их исполнении прозвучали произведения выдающихся азербайджанских и европейских композиторов - от лиричных мелодий до эмоционально насыщенных, технически сложных пьес, требующих не только блестящей техники, но и глубокого внутреннего переживания.

Несмотря на юный возраст, участники уже обладают солидным сценическим опытом: они с успехом выступали на международных фестивалях и становились лауреатами престижных конкурсов в разных странах. На этот раз юные музыканты вновь доказали, что классика не имеет возрастных границ - она живёт там, где есть искренность, вдохновение и талант.

Участники продемонстрировали высокий профессионализм и сумели покорить сердца слушателей, которые одарили искренними аплодисментами.

