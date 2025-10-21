Гражданин Украины будет экстрадирован из Германии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями Европейской конвенции от 13 декабря 1957 года компетентные органы Германии удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина Украины Самика Ариф оглу Бабаева.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре, имеются обоснованные подозрения в том, что Самик Бабаев является участником преступления - умышленного убийства. В связи с этим в отношении него было принято решение о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого, однако он скрылся от следствия, в результате чего был объявлен в международный розыск.

Для доставки обвиняемого в Азербайджан Пенитенциарной службой министерства юстиции принимаются необходимые меры.

