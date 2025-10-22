Хроника 44-дневной Отечественной войны: 22 октября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 22 октября 2020 года:

- На официальной странице в соцсети X Президента Азербайджана Ильхама Алиева была размещена публикация об обеспечении полного контроля над государственной границей Азербайджана и Ирана.

- На официальной странице в соцсети X Президента Ильхама Алиева была размещена публикация об освобождении от оккупации 3 сел Физулинского района, 4 сел Джебраильского района.

- Президент Ильхам Алиев принял омбудсмена Турции.

- Минобороны Азербайджана распространило информацию о последней ситуации на фронте. Добровольцы в армянской армии бежали, оставив огневые позиции. Была распространена информация о ранении командира полка армянской армии, уничтожении его заместителя и командира батальона.

- ВС Армении выпустили 3 баллистические ракеты по Сиязану, 2 - по Габале и 1 – по Кюрдамиру. В результате ракетного обстрела армянами Габалы был ранен 17-летний мирный житель.

- Армянские военнослужащие отказались воевать. Были распространены видеокадры очередной захваченной военной техники ВС Армении.

- Был уничтожен очередной тактический БПЛА ВС Армении, предпринявший попытку совершить полет в направлении Нахчывана. Азербайджанские артиллеристы продолжили наносить точные удары по огневым точкам ВС Армении.

- Азербайджанский флаг был водружен в поселке Агбенд Зангиланского района.

- Министерство обороны Азербайджана представило видеокадры уничтожения значительного количества живой силы и техники врага.