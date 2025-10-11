Ректор UNEC: «Искусственный интеллект и будущее образования» (ФОТО)

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), профессор Адалат Мурадов на своем официальном аккаунте в социальных сетях поделился своим мнением на тему «Искусственный интеллект (ИИ) и будущее образования (Что мы думаем, читаем, слышим, видим)».

Ректор подчеркнул, что одним из основных направлений будущей модели образования станет применение технологий искусственного интеллекта. Он рассказал о возможностях, которые создает ИИ с точки зрения персонализации образования, интерактивного обучения, облегчения работы учителей, инклюзивности и подготовки к будущему рынку труда.

Основные контуры будущего образования становятся все более четкими, и уже сейчас принято считать, что одним из ключевых факторов здесь станет искусственный интеллект (ИИ).

1. Персонализация образования. Одной из величайших возможностей ИИ в образовании является способность персонализации обучения. ИИ может анализировать сильные и слабые стороны каждого учащегося, а также скорость его обучения, и создавать для него индивидуальный план обучения.

2. Интерактивное обучение. Эпоха многочасовых лекций осталась позади. Образование будущего будет богато интерактивными инструментами обучения. Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) оживив занятия, сделают обучение более интересным.

3. ИИ - помощник учителя. От административных задач до оказания дополнительной поддержки учащимся ИИ экономит время учителей, создавая возможность сосредоточиться им на своей основной деятельности — преподавании.

4. Доступность и инклюзивность. Учащиеся имеют равный доступ к образовательным возможностям. При этом ИИ может переводить учебные материалы на разные языки, что устраняет барьеры для учащихся, чей родной язык отличается.

5. Подготовка к будущему рынку труда. По мере развития ИИ рынок труда существенно изменится. Образование будущего будет обучать не только традиционным предметам, но и навыкам, которые подготовят учащихся к успеху в мире, управляемом ИИ.

Таким образом, ИИ сделает образование более интересным, эффективным и доступным для всех”.