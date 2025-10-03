Названо число лиц, охваченных программой самозанятости за последний месяц в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В сентябре в рамках программы самозанятости ещё 1290 человек в столице и регионах были обеспечены активами в виде товаров и материалов.

Как передает Trend, об этом сообщило Государственное агентство занятости населения Азербайджана.

Сообщается, что 223 из них были задействованы в программе в сфере производства и услуг, а 1067 – в сельскохозяйственном секторе.

За счет предоставленных активов участники программы создали малые хозяйства.

Для участников программы сначала организуются тренинги, на которых они получают знания и навыки по организации и управлению малым бизнесом. После тренингов им предоставляются активы в соответствии с их бизнес-планами в сфере самозанятости.

