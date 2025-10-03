В Джалилабаде сдано в пользование школьное здание, построенное Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Гёйтепе Джалилабадского района сдано в пользование новое школьное здание. Строительство нового здания для полной средней школы №2 имени Васифа Гусейнова было начато Фондом Гейдара Алиева в октябре 2024 года.

Как сообщает Trend, в короткие сроки были завершены строительные работы, построено школьное здание, отвечающее современным требованиям.

Трехэтажное здание школы, состоящей из двух корпусов, рассчитано на 625 учащихся. Здесь имеются классные комнаты, лаборатории физики, химии и биологии, кабинеты информатики, военной подготовки, технологий, медицинский кабинет, учительская, технические кабинеты, гардеробная, библиотека, столовая, актовый, спортивный и гимнастический залы, открытый мини-стадион - спортивная площадка.

Здание школы оснащено необходимой мебелью и оборудованием, предметные кабинеты и лаборатории обеспечены современными наглядными пособиями. Кроме того, на прилегающей территории проведены работы по благоустройству и озеленению.

