Юбилей прославленного тариста Замига Алиева отметили торжественным концертом (ФОТО)

Культура Материалы 3 октября 2025 17:00 (UTC +04:00)
Юбилей прославленного тариста Замига Алиева отметили торжественным концертом (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 75-летнему юбилею профессора Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, народного артиста, прославленного тариста Замига Алиева, сообщает Trend Life.

Вечер начался с показа видеоматериала, приуроченного к 50-летию его творческой деятельности - яркого пути, ознаменованного служением искусству.

В торжественном мероприятии приняли участие известные деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции и общественности.

Директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде поздравил юбиляра и отметил, что Замиг Алиев посвятил искусству исполнения на таре более полувека, а последние три десятилетия он является также вдохновляющим педагогом.

В ходе вечера с поздравлениями выступили ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова, ректор Азербайджанской национальной консерватории Кямиля Дадашзаде, народный артист Ниямеддин Мусаев, заслуженная артистка Диляра Алиева и другие. Ведущим вечера был телеведущий Салех Багиров.

В выступлениях было подчеркнуто глубокое значение творческого пути Замига Алиева, его неоценимый вклад в популяризацию азербайджанской музыкальной культуры, особенно национального мугама, на мировой арене, а также его выдающиеся заслуги как педагога, воспитавшего новое поколение талантливых исполнителей. Выступившие пожелали юбиляру новых творческих свершений и долгих лет жизни.

Замиг Алиев выразил глубокую благодарность организаторам и участникам мероприятия за их внимание и поддержку.

Торжественный вечер завершился концертной программой с участием ведущих мастеров искусства.

