Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Баку пройдет трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана

Политика Материалы 3 октября 2025 16:20 (UTC +04:00)
В Баку пройдет трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 13–14 октября в Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.

Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, делегации возглавят с азербайджанской стороны - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, с российской - заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, с иранской - министр дорог и городского развития Фарзане Садег.

В рамках встречи планируется обсудить вопросы транспорта и логистики, энергетики и таможенного сотрудничества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости