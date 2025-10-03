ABADA представлена на международном форуме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) приняла участие в VII Международном транспортно-логистическом бизнес-форуме, проведенном в городе Алматы (Казахстан) в рамках "Транспортной недели".

Как сообщает Trend, руководитель ABADA Габиб Гасанов, участвовавший в панельных сессиях мероприятия, подробно проинформировал участников форума о возможностях Среднего коридора, значении открытия Зангезурского коридора, международном сотрудничестве и транзитных стратегиях.

Он отметил, что нормативно-правовые реформы и упрощение таможенных процедур, цифровизация и принцип "единого окна" будут способствовать ускорению автомобильных перевозок.

Г. Гасанов также затронул темы роли ассоциаций в международном сотрудничестве и перспектив ABADA в этом направлении.

Отметим, что одной из целей форума, проходившего с 30 сентября по 2 октября, было обсуждение вопросов будущего трансъевразийских транспортных маршрутов, усиления международной транзитной роли Казахстана и изучение возможностей международного сотрудничества в транспортно-логистическом секторе. В форуме приняли участие представители государственных структур таких стран, как Азербайджан, Австрия, Беларусь, Германия, Грузия, Индия, Китай, Латвия, Литва, ОАЭ, Пакистан, Россия, Румыния, США, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Швейцария, Эстония.

