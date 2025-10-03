В Национальном музее искусств Азербайджана будет отмечено 165-летие Мирзы Мухаммеда Заманбейли

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана 5 октября в 15:00 состоится мероприятие, посвящённое 165-летнему юбилею выдающегося просветителя, педагога и благотворителя Мирзы Мухаммеда Заманбейли.

Праздничное событие под названием "Во имя просвещения: Мирза Мухаммед Заманбейли" приурочено ко Дню учителя, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В ходе мероприятия будет представлен жизненный путь и многогранная деятельность одного из ярких представителей азербайджанского просветительства. Выпускник первой группы Горийской учительской семинарии, М.М. Заманбейли на собственные средства построил школу в родном Шахбузском районе, основал в Нахчыване благотворительное общество для поддержки малообеспеченных семей. В период Азербайджанской Демократической Республики он был членом Совета по просвещению и внес значительный вклад в создание Бакинского государственного университета в 1919 году.

На мероприятии выступят доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Руфат Гусейнзаде, доктор педагогических наук, профессор Захра Мурадова, представители рода Заманбейли, а также учёный секретарь Национального музея искусств Азербайджана, кандидат искусствоведения Нурана Селимли.

Особым акцентом программы станет демонстрация портрета Мирзы Мухаммеда Заманбейли, созданного выдающимся художником Бахрузом Кенгерли и входящего в коллекцию музея. Гостям расскажут об истории создания этого произведения.

Все желающие поближе познакомиться с наследием этой выдающейся личности, внёсшей весомый вклад в развитие образования и культуры, приглашаются на мероприятие.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

