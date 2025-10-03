Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ОТГ в Азербайджане

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6-7 октября посетит с визитом Азербайджан для участия в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств.

Об это сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Саммит ОТГ на тему "Региональный мир и безопасность" состоится 6–7 октября в Габале. В октябре этого года председательство в ОТГ перейдет от Кыргызстана к Азербайджану.

Напомним, что ОТГ – это международная организация сотрудничества тюркских стран, объединяющая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Основная цель ОТГ – развитие всестороннего сотрудничества между тюркоязычными государствами.