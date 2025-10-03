Состоялось открытие Нахчыванского инновационного центра

БАКУ /Trend/ - Агентство по инновациям и цифровому развитию (İRİA) продолжает развивать инновационную экосистему в регионах.

Как сообщает Trend, очередным шагом в этом направлении стало открытие в административном корпусе Нахчыванского государственного университета Нахчыванского инновационного центра.

В церемонии приняли участие руководство Нахчыванского государственного университета, представители государственных структур, а также основатели стартапов из Нахчыванской АР.

Приветствуя участников, председатель İRİA Фарид Османов подчеркнул, что создание Нахчыванского инновационного центра является важным этапом в расширении региональных инноваций.

"После Баку и Сумгайыта открытие подобного центра в Нахчыване имеет большое значение для обеспечения доступности инновационной инфраструктуры. Это не просто офисное пространство – здесь стартапы смогут участвовать в программах развития, получать менторскую поддержку, встречаться с инвесторами и проводить мероприятия. Центр станет площадкой для формирования и распространения культуры инноваций", – отметил он.

С приветственной речью также выступили ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исаев и заместитель министра цифрового развития и транспорта Азер Мамедрагимов. Высоко оценив работу İRİA в области создания экосистемы в регионах, они отметили, что открытие центра создаст новые возможности для молодежи с инновационным мышлением, в том числе из соседних регионов.

Начальник отдела по работе с технопарками İRİA Эльвин Гаджиев представил подробную информацию о деятельности центра. По его словам, здесь будут функционировать Лаборатория аппаратного и программного обеспечения, а также Лаборатория технологий и инженерии, где идеи смогут превращаться в прототипы и практические проекты. Для инноваторов и студентов будут доступны коворкинг-зона и пространства для мероприятий, способствующие сотрудничеству и совместной работе.

В завершение мероприятия начальник отдела информационных технологий Нахчыванского государственного университета Гусейн Аскерли представил презентацию о деятельности вуза по формированию инновационной экосистемы.

