В Баку обсудили перспективы азербайджано-британского сотрудничества в экономической сфере

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов провел встречу с делегацией во главе со страновым директором Министерства бизнеса и торговли Великобритании Александром Тиреллом.

Как сообщает в пятницу Trend, стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в экономической и финансовой сферах, а также вопросы реализации положений, предусмотренных протоколом 7-го заседания совместной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, прошедшего в апреле этого года в Лондоне.

В ходе встречи особое внимание было уделено стимулированию инвестиций, взаимодействию в налоговой и таможенной сферах, применению современных технологий в сельском хозяйстве и продовольственной безопасности, а также налаживанию более тесных связей между деловыми кругами. Кроме того, стороны рассмотрели возможности обмена опытом в области цифровой трансформации, финансовых технологий и профессиональных услуг.

Анар Керимов отметил, что экономическая модернизация и диверсификация входят в число долгосрочных приоритетов Азербайджана, а сотрудничество с Великобританией открывает новые возможности для адаптации страны к новым вызовам.

В свою очередь А.Тирелл, подчеркнув важность совместных проектов и инициатив, отметил значимую роль межправительственной комиссии в развитии двусторонних отношений.

На встрече был проведен широкий обмен мнениями по вопросам будущего партнерства и темам, представляющим взаимный интерес.

