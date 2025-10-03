Объявлен творческий конкурс "ZƏFƏR - 44" в честь 5-й годовщины победы Азербайджана в Отечественной войне

БАКУ /Trend Life/ - В честь 5-й годовщины исторической Победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева объявляется творческий конкурс под названием "ZƏFƏR - 44".
Целью конкурса является воспитание чувства любви к Родине у подрастающего поколения и пропаганда высоких духовных ценностей, связанных с освобождением от оккупации территорий Азербайджана, сообщили Trend Life из Центра искусств "Хатаи".
Условия конкурса:
К участию принимаются работы, отражающие:
- положение в период оккупации,
- восстановительные работы после Победы,
- эмоциональное состояние народа,
- мужество армии,
- боевой дух народа,
- единство армии и народа.
Работы могут быть выполнены в жанрах изобразительного искусства и скульптуры.
- Возраст участников: от 10 до 21 года
- Срок подачи заявок: до 25 октября 2025 года
- Адрес для отправки работ: [email protected]
Анкета участника:
1.Фото работы
2.Название работы
3.Дата рождения
4.Размер и техника
5.Контактные данные
6.Фамилия, имя
7.Название учебного заведения
Максимальный размер работы: до 40×50 см
- Будет отобрано 44 работы, которые примут участие в выставке
- Все участники, чьи работы попадут на выставку, получат сертификаты и подарки
- Будет подготовлен онлайн-каталог выставки
Мы с нетерпением ждём новых работ, рожденных вашими чувствами и вдохновением!
Дополнительная информация: +994 51 310 74 01 (телефон/WhatsApp)
Организаторы конкурса - Союз художников Азербайджана, Государственная картинная галерея Азербайджана, Галерея детского искусства "Хатаи", Центр искусств "Хатаи", при поддержке Министерства культуры Азербайджана, ОАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Азербайджанской государственной академии художеств, Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Нахчыванской Автономной Республики.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
