Президент Таджикистана отбыл в Россию

Таджикистан Материалы 21 декабря 2025 15:30 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - 21 декабря Президент Республики Таджикистан, Эмомали Рахмон отбыл в город Санкт-Петербург Российской Федерации для участия в неформальной встрече лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Республики Таджикистан.

В этой поездке Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица.

