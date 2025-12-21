Президент Таджикистана отбыл в Россию

БАКУ/ Trend/ - 21 декабря Президент Республики Таджикистан, Эмомали Рахмон отбыл в город Санкт-Петербург Российской Федерации для участия в неформальной встрече лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Республики Таджикистан.

В этой поездке Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица.