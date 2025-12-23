Почтовая марка сохранит память о жертвах авиакатастрофы самолета AZAL - Иси Мустафаев

БАКУ/Trend/ - Почтовая марка сохранит память о жертвах авиакатастрофы самолета AZAL.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель ООО Azərpoçt Иси Мустафаев во время презентации почтовой марки, посвященной памяти рейса J2-8243.

И.Мустафаев сказал, что помощью этой почтовой марки память о жертвах инцидента сохранится навсегда:

"Azərpoçt воспользуется возможностями Всемирного почтового союза, чтобы распространить эту марку по всему миру в течение следующих четырех лет".

Он отметил, что именно благодаря самоотверженной работе сотрудников AZAL, пилотов и бортпроводников число жертв авиакатастрофы было минимальным.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирское воздушное судно «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-AZ65 и принадлежащее ЗАО «Азербайджанские авиалинии» («AZAL»), выполняя регулярный рейс J2-8243 из города Баку (Азербайджанская Республика) в город Грозный (Российская Федерация), потерпело крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. В результате крушения погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров.

В предварительном отчете, который был опубликован министерством транспорта Казахстана, подтверждаются следующие факты:

1. Пассажирский самолет «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»(«AZAL»), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетов состоянии. Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эту информацию также подтверждают данные FDR;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;