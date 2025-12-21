В Узбекистане зафиксирован рост компаний с участием иностранного капитала

ТАШКЕНТ /Trend/ - На 1 декабря 2025 года в Узбекистане зарегистрировано 17,9 тыс. предприятий с участием иностранного капитала, говорится в сообщении Национального комитета по статистике Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, из этого числа 4 228 компаний являются совместными предприятиями с иностранными инвесторами, тогда как 13 672 полностью принадлежат зарубежному бизнесу. За последние пять лет количество таких организаций увеличилось почти вдвое — в 1,9 раза.

Наибольшее число предприятий с иностранными инвестициями приходится на Китай (4 873), Россию (3 209) и Турцию (2 109). В первую десятку стран по уровню присутствия также вошли Казахстан (1 199), Южная Корея (691), Афганистан (637), Объединенные Арабские Эмираты (404), Таджикистан (386), Индия (364) и США (353).

Эти данные свидетельствуют о стабильном росте интереса зарубежных инвесторов к экономике Узбекистана и дальнейшем расширении международного бизнеса в стране.