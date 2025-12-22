Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Делегация во главе с вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Парк Победы.

Как сообщает Trend, во время визита в честь гостя был выстроен почетный караул.

Делегация глубоко почтила память мучеников Отечественной войны, отдавших свои жизни за свободу наших земель, и возложила венок к памятнику Победы.

В ходе церемонии была почтена память сынов Родины, которые поднялись на наивысшую точку героизма во имя защиты и восстановления территориальной целостности Азербайджана.

