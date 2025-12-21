Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Кыргызстан приветствует начало переговоров с Узбекистаном по обмену торговой информацией

Экономика Материалы 21 декабря 2025 21:21 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Республики Кыргызстан

Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
БИШКЕК/ Trend/ - Кыргызстан приветствует начало переговоров с Узбекистаном по обмену торговой информацией.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, отметив, что начаты переговоры с Республикой Узбекистан о заключении соглашения об обмене информацией в торговой сфере.

"Это соглашение будет способствовать углублению взаимодействия, повышению прозрачности торговых процедур и укреплению доверия между нашими таможенными службами", — подчеркнул Жапаров.

Президент отметил, что такие шаги направлены на расширение партнерства и повышение эффективности международной торговли стран Союза.

